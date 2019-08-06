الفالح ونظيره الأمريكي يناقشان أوضاع السوق البترولية وتهديدات الملاحة
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:35 م
الفجر السعودي
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ناقش وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة الأمريكي، أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم.
كما تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأكد الجانبان عزمهما على العمل سوياً لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر.
وأكد الفالح التزام أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية.
كما تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأكد الجانبان عزمهما على العمل سوياً لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية.
وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر.
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