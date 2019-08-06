أخبار برشلونة اليوم: رئيس البرسا يُلبي طلب ميسي في صفقة القرن وفالفيردي يحدد التشكيلة الأساسية وضم صفقة جديدة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني، وأبرزها اقتراب حسم صفقة البرازيلي نيمار.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019:-





إذاعة RAC 1: برشلونة سيحسم صفقته الكبري الأسبوع المقبل





أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان قريبًا من العودة لناديه السابق برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قدم عرضًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات "نيمار" علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بشكل نهائي في الصيف المقبل.





وكشفت إذاعة " RAC 1" الكتالونية أن نادي باريس سان جيرمان يدرس حاليًا عرض برشلونة لضم "نيمار" على سبيل الاعارة لمدة موسم مع خيار الشراء في نهاية الموسم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا العرض الأسبوع المقبل.





وأكدت الإذاعة الكتالونية أن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا ومهمًا للكشف عن مستقبل اللاعب البرازيلي.





يذكر أن ريال مدريد أيضا مهتم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد) وذلك صيف 2017، ويرغب اللاعب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا هذا الصيف.





رئيس برشلونة يُنفذ طلب ميسي ويجلب الصفقة المُنتظرة





يتمسك نادي برشلونة الأسباني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، رغم كل المعوقات التي تواجه النادي الكتالوني لحسم الصفقة.





وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يقود المفاوضات لضم البرازيلي نيمار لصفوف البارسا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكر الصحفي الاسباني "فرانسيسك أغيلاير" أن رئيس برشلونة وعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بالتعاقد مع نيمار هذا الصيف، مؤكدًا أن واثق من حسم صفقة اللاعب البرازيلي وإعادته للبارسا في فترة الإنتقالات الحالية.





وأشارت تقارير صحفية أن نادي برشلون يسعي لضم نيمار علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء النهائي في الصيف المقبل، وينتظر النادي الكتالوني رد إدارة باريس سان جيرمان علي هذا العرض.





ومن المتوقع أن تحسم صفقة إنتقال "نيمار" لبرشلونة الأسبوع المقبل.





باريس سان جيرمان يستعين بـ"إسرائيلي" ليحرم برشلونة من "نيمار"





فجر الإعلامي أدريان سانشيز مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف، والانتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني.





وكشف "سانشيز" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن نادي باريس سان جيرمان عرض البرازيلي "نيمار" علي نصف أندية أوروبا عبر الوكيل الإسرائيلي "بيني زهافي"، وذلك لإبعاد اللاعب عن العودة لناديه السابق برشلونة الأسباني.





وترفض إدارة نادي باريس سان جيرمان بيع "نيمار" لنادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية نظرًا للخلافات القوية بين الناديين.





وأكد "سانشيز" أن برشلونة يريد التعاقد مع نيمار لكنه لا يريد أن يكون الطرف الخاسر في هذه الصفقة، كما أن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا هذا الصيف.





وتلك الخطوة من النادي الباريسي تقرب "نيمار" من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد والذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدمات "نيمار" لمدة موسم علي سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل.





وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (قيمة فسخ العقد) وذلك صيف 2017، ويرغب اللاعب في العودة للنادي الكتالوني مجددًا هذا الصيف.





تايمز البريطانية تكشف عن فريق كوتينيو الجديد





كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن دخول نادي توتنهام على خط المفاوضات مع برشلونة على استعارة البرازيلي فيليب كوتينيو هذا الصيف.





وقالت الصحيفة البريطانية أن توتنهام قدم عرضاً لنادي برشلونة من أجل كوتينيو، فالنادي اللندني يريد البرازيلي كإعارة وبرشلونة يريدون مبلغ 21 مليون مقابل الصفقة.





بينما قالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن هناك بالفعل خيار بإعارة كوتينيو إلى توتنهام، خاصةً أن بوتشيتينو مدرب السبيرز يعرفه بالفعل عندما كان في إسبانيول لكن المفاوضات مرهونة بالوقت في سوق انتقالات البريميرليج.





وكانت صحيفة "ليكيب" قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إعارة كوتينيو إلى آرسنال وأن تم الاتفاق بين الطرفين ونادي برشلونة لا يريد بيع اللاعب ولكنه سمح بإعارته.





تشكيل برشلونة الجديد.. فالفيردي يحدد التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني





كشفت مصادر إسبانية، أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، استقر بشكل شبه نهائي على تشكيلة فريقه الأساسية، والتي سيخوض بها غمار الموسم الكروي الجديد.





وجاءت تشكيل البلوجرانا على النحو التالي :-





حراسة المرمي: تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا - بيكيه - لينجليت - سيميدو





خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - ميلو





خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ميسي





ميسي يهدد ريال مدريد.. وأزمة كبرى في البرنابيو





وقع نادي ريال مدريد الإسباني في أزمة كبيرة بسبب لاعبه الجديد الياباني كوبو الملقب بميسي الجديد وذلك قبل انطلاقة الموسم.





افادت صحيفة الماركا، أن ميسي الجديد لن يشارك مع ريال مدريد في الموسم المقبل حتي الآن لوجود أكثر من لاعب داخل الفريق من خارج الاتحاد الأوروبي.





المشكلة في الوقت الراهن أن نادي ريال مدريد ليس لديه مكان فارغ للاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي فهناك فالفيردي وميليتاو ورودريغو وفينسيوس وهم جميعاً لا يحملون جواز سفر أوروبي.





موندو ديبورتيفو: نجم جديد يرحل عن برشلونة





يكثف نادي ​فالنسيا​ الإسباني جهوده من أجل انهاء صفقة البرازيلي الشاب ​رافينيا​ الكانتارا، نجم وسط ​برشلونة​ الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فالنسيا يسعي لضم "رافينيا" لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، خاصة وأن مستقبل اللاعب مع النادي الكتالوني يبدو غامضًا.





وتوصل فالنسيا لإتفاق مع اللاعب الشاب للإنتقال لصفوف الفريق بالموسم الجديد، ويتبقي حسم الاتفاق بين الناديين.





وأوضحت الصحيفة أن فالفيردي لا يمانع الابقاء على اللاعب، لكن المشكلة هي أن عقده ينتهي في عام 2020.





عاجل.. فيليب كوتينيو إلى آرسنال





كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من الانتقال إلى آرسنال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة قادماً من ليفربول بموجب عقد يمتد حتى 2023 ستتم إعارته قريباً إلى آرسنال.





وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 ولكنه لم يثبت أقدامه في تشكيلة البارسا بشكل جيد على عكس المتوقع ورغم تألقه بقميص ليفربول.





وسبق لكوتينيو اللعب بقميص إنتر ميلان من 2008 حتى 2013 ومثل بعض الفرق على سبيل الإعارة مثل فاسكو دي جاما وأيضاً إسبانيول وانضم لليفربول في 2013 حتى 2018 انضم انتقل إلى برشلونة.





برشلونة يحسم صفقة جديدة





يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة في إطار تدعيم الإدارة الكتالونية لصفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن برشلونة يقترب من الإعلان رسمياً عن ضم دييجو بالاسيوس المدافع الإكوادوري الذي قدم مستوى مذهل في كأس العالم تحت 20 عاماً.





وأفادت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف تكرار صفقة موسى واجو الذي تم ضمه من أوييبن البلجيكي مقابل 5 ملايين يورو ومن ثم لعب في برشلونة "ب" وصعد للفريق الأول بعد ذلك.





واتفق برشلونة على ضم ظهير أيسر ديبورتيفو أوكاس والمعار من تيلبورج الهولندي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع تخصيص خيار الشراء والذي لن يكون إلزامياً ويمكن أن يتم الإعلان يوم غدٍ عن الصفقة.





وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ أيام قليلة عن ضم جونيور فيربو من ريال بيتيس لتدعيم الجبهة اليسرى التي يقوده جوردي ألبا، وتعاقد قبل ذلك البارسا مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان.





خناقة في برشلونة على شرف أمريكا





اشتعلت أزمة عنيفة أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة الإسباني وإدارة النادي بسبب رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراتين وديتين ضد نابولى استعداداً للموسم الجديد.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فالفيردى كان يرغب فى البقاء بمدينة برشلونة قبل مباراة أتلتيك بلباو يوم 8 أغسطس المقبل فى افتتاح منافسات الدورى الإسباني بدلًا من الرحلة الشاقة إلى أمريكا.





وأوضحت أن مدرب برشلونة انفعل غاضبًا على مسئولي برشلونة وإدارة النادي لأن الوقت المتاح كان يجب أن يكون لتجهيز اللاعبين بدلًا من الرحلة الطويلة والشاقة لنجوم الفريق.





وأشارت إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أصبح يتدخل فى شئون الفريق بشكل متزايد وهو ما ظهر في قرار السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





رسميا.. برشلونة يفجر مفاجأة عن صفقة نيمار





فجر جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني مفاجأة عن صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأوضح أن التعاقد مع نيمار مستبعد في الوقت الحالي تاركًا الباب مفتوح أمام إمكانية أن تتغير الأمور في الأيام المقبلة.





وقال كاردونر لشبكة "تي في 3" الإسبانية: "ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة فنحن طرف غير فاعل وندرك أنه ليس سعيدا في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".





وأضاف كاردونر: "لم نتحدث إلى باريس سان جيرمان فثمة احترام كبير بين الناديين وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات فإن الأمر مستبعد".





مستقبل ثلاثي برشلونة مهدد في الموسم المقبل





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سوق الانتقالات في إنجلترا سيُغلق بعد ثلاثة أيام مما يعني أن مستبقل ثلاثي برشلونة إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ورافينيا ألكانتارا مهدد وسيُصبح أمر رحيلهم للدوري الإنجليزي صعبًا.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن راكيتيتش يحظى باهتمام مانشستر يونايتد حيث أن مسئولي النادي الإنجليزي تواصلوا مع مسئولي برشلونة في الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضع اللاعب ولكنه لم يتقدم بعرض حتى الآن.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو أغلق الباب أمام عودة موكله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، حيث قال: "سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لكوتينيو أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول".





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رافينيا بات قريباً من فالنسيا وأنه يحظى أيضاً باهتمام بعض الأندية الإنجليزية على الرغم من أن فرص بقائه في البلوجرانا تبدو حتى اللحظة شبه منعدمة.





رحيل نجم برشلونة يُقرب نيمار من كامب نو

اقترب البرازيلي كوتينيو من الرحيل عن نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن رحيل "كوتينيو" عن صفوف برشلونة الأسباني، يسهل عملية تعاقد النادي الكتالوني مع مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

واقترب فيليب كوتينيو من الانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي علي سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعي نادي برشلونة لحسم التعاقد مع "نيمار" هذا الصيف، حيث قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل، وينتظر رد النادي الباريسي الاسبوع المقبل.





أوندا سيرو: ريال مدريد يفتح المجال أمام برشلونة لضم صفقته بسهولة