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ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر (صورة)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:27 م
ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر (صورة)
علي ربيع
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الفجر الفني
 
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نشرت ندى محمود، طليقة الفنان على ربيع صورا جديدة لابنتهما "مليكة" عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت ابنة الفنان على ربيع وهي ترتدى مايوه أطفالي من اللون " الفوشيا " وذلك بعد ان نشرت " ندى محمود " صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

وتألقت طليقة علي ربيع، بفستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض والروز الفاتح ، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الراقى المناسب لإطلالتها.
ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر (صورة)
ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر (صورة)
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