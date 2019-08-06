ابنة علي ربيع بـ المايوه على البحر (صورة)

نشرت ندى محمود، طليقة الفنان على ربيع صورا جديدة لابنتهما "مليكة" عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهرت ابنة الفنان على ربيع وهي ترتدى مايوه أطفالي من اللون " الفوشيا " وذلك بعد ان نشرت " ندى محمود " صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء قضائها عطلتها الصيفية.



