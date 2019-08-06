ريال مدريد يحدد موعد التعاقد مع نيمار

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، قرر عرض النجم الدولي البرازيلى نيمار جونيور دا سيلفا، على ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال "ايدو بيدال" من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا ينوي التوقيع مع نيمار خلال هذا الميركاتو الصيفي، حيث أن الإتجاه الأول نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال "ايدو بيدال" من إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا ينوي التوقيع مع نيمار خلال هذا الميركاتو الصيفي، حيث أن الإتجاه الأول نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



