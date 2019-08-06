منة فضالي: مابيعيشليش رجالة

كشفت الفنانة منة فضالي كواليس انفصالها عن الملحن محمد ضياء، موضحة أن الرجل مهم في حياة المرأة.





قالت فضالي إنها في العموم لا يعيش لها رجل في حياتها بشكل عام، مضيفة في حوارها لمجلة "كاريزما": "ربما تكون اختياراتى خاطئة، ربما تكون طريقتي خاطئة الله أعلم، ولكن المهم أننى على حق ولا أكون ظالمة لأحد، فعندما أدخل في قصة حب أكون مخلصة جدًا، ودائمًا أجد المقابل غير ذلك، فلا أحد يقدر إخلاصي".





وعن تكريمها فنيًا وأبرز أمنياتها قالت: "أنا تقريبًا لم أحصل على جوائز من قبل، واتمنى أن أحصل على الأوسكار، أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام، وعالميًا مع توم كروز، وفاليان كريك وجاسيم ستاتون ولام ميسين وروبرت داونى".





وبسؤالها عن ذهابها لطبيب نفسي من قبل، قالت: "نعم ذهبت مرة واحدة رغبة في معرفة مدى الاستفادة من الطبيب النفسي ليس أكثر من ذلك، ووجدت أنه لا فائدة له تمامًا، فاعتبره ضياع وقت، كما أن تناول الأدوية والعقاقير تلك ليست لطيفة".





يشار إلى أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏







