متحدث الوزراء: "على المواطن أن يفخر بما يحدث في مصر"

Advertisements

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض شركات القطاع العام تمتلك أراضي تعتبر كنوز، ولم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن بعض الأراضي تعتبر من أفضل المناطق السكنية في مصر، ولم يعد بالإمكان اعداد مصنع أو شركات في مثل هذا المناطق، التي أصبحت تجمعات سكنية الراقية، لذلك من باب أولى بيع هذه الأراضي للاستغلال السكني، ومن هذا العائد، تطوير هذه الشركات.



ووجه رسالة للشعب قائلًا: "أريد لكل مواطن أن يفخر بما يحدث في الدولة من تنمية، وهذا واضح من تطوير التعليم وادخال التابلت، وتوفير العلاج المجاني لفيروسي سي مجانًا".

