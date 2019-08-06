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رباعي ريال مدريد ضمن أفضل اللاعبين بالعالم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:08 م
رباعي ريال مدريد ضمن أفضل اللاعبين بالعالم
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت صحيفة "الآس" الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن أفضل لاعبين في العالم تحت 20 عام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" فإن هناك أربع لاعبين من نادي ريال مدريد الإسباني، قد تواجدوا في القائمة وهم: (فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإبراهيم دياز وكوبو تاكيسوفا).

ومن الجدير بالذكر ان الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو كانوا ضمن العشر الاوائل بينما تواجد دياز في المركز 17 والياباني كوبو في المركز 27.
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