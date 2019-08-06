"سلمان للإغاثة" يدشن "كساء فرحتكم فرحتنا 2" بثلاث محافظات يمنية
وتم بعد التدشين توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 74 أسرة بواقع 230 طفلًا وطفلة و 100 يتيم، و130 نازحًا في محافظة حضرموت.
كما تم تدشين المشروع في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، وفي مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب.
وعقب التدشين تم توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 50 أسرة بواقع 150 طفلًا وطفلة و50 يتيمًا و50 نازحًا و50 من الأشد فقرًا في محافظة المهرة، فيما دشن توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 40 أسرة في محافظة مأرب، بواقع 110 أطفال و35 يتيمًا و50 نازحًا و25 من الأشد فقرًا.
وشكر وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد سعيد الجعفري المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الإنسانية المتمثلة بتوزيع كسوة العيد على الفقراء والنازحين في المهرة لإدخال الفرح والسرور على نفوسهم خلال العيد.
ويأتي هذا التوزيع ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
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