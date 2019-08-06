محافظ كفر الشيخ: إنشاء نظام جغرافي ودعم منظومة المتغيرات المكانية

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم دعم وحدة المتغيرات المكانية بقواعد بيانات جغرافية تشمل الغطاء النباتي والتطور العمراني والتغيرات في شواطئ البحيرات والتلال الأثرية، باستخدام نظم معلومات جغرافية GIS وإنشاء نظام جغرافي للمتغيرات المكانية، يتيح للمحافظة وجود نظام ديناميكي متغير طبقًا للمتغيرات المطبقة علي أرض الواقع وتحقيق أهداف الحفاظ علي أملاك الدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتم اليوم تسليم مخرجات المرحلة النهائية للمتغيرات المكانية، ومتابعة وضع خريطة تفصيلية لاستخدامات الاراضي داخل محافظة كفرالشيخ، وإنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية بالمحافظة وقاعدة بيانات جغرافية للاحوذة واستخدامات الأراضي بالمحافظة، بما فيها بحيرة البرلس مشتملة علي جميع المتغيرات والاحوذة العمرانية والمنطقة الساحلية بقري البرلس ومصرف كوتشينر الاكثر تعرضًا للترسيب.





أضاف أن الهيئة أمدّت المحافظة بخادم رئيسي لتحليل البرامج وتطبيقات منظومة رصد المتغيرات المكانية وربطة بأجهزة الحاسب الآلي في وحدة المتغيرات المكانية للبدء في العمل علي هذه الخرائط حيث يسمح هذا النظام بتحديث البيانات طبقًا للتعديلات علي الأحوذة والتعديات، مما يتيح للمحافظ متابعة أي حالة من حالات التعدي والتصدي لها فورًا.





وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أحمد عجلان، مدير وحدة المتغيرات المكانية والنظم، علي عمق التعاون لصالح التنمية وحماية أملاك الدولة واستغلال قواعد البيانات بشكل أمثل.



