أستاذ اقتصاد يكشف حقيقة تأثير طريق الحرير على قناة السويس
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:47 م
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قال الدكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد الدولي، إن إيرادات قناة السويس في 2018 اقتربت من 6 مليار دولار، وفي 2017 كانت 5.5 مليار دولار، وهذا دليل على أن إيرادات قناة السويس في زيادة بعد إنشاء القناة الجديدة.
وتابع "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن زيادة الإيرادات نتج من زيادة مرور السفن في القناة، وهذا الأمر لم يكن ليحدث دون حفر القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن زيادة إيرادات قناة السويس، يأتي بالتزامن مع انخفاض التجارة العالمية، وهذا مؤشر على أن أرباح قناة السويس ستتعاظم مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن هناك الكثير من دول العالم تسعى لإنشاء صناعات لها في قناة السويس للاستفادة من الميزة النسبية في قناة السويس، مشيرًا إلى أن الحديث على أن طريق الحرير سينافس قناة السويس أمر غير صحيح، بل على العكس تمامًا القناة ستكون أهم محور في طريق الحرير.
وتابع "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن زيادة الإيرادات نتج من زيادة مرور السفن في القناة، وهذا الأمر لم يكن ليحدث دون حفر القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن زيادة إيرادات قناة السويس، يأتي بالتزامن مع انخفاض التجارة العالمية، وهذا مؤشر على أن أرباح قناة السويس ستتعاظم مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن هناك الكثير من دول العالم تسعى لإنشاء صناعات لها في قناة السويس للاستفادة من الميزة النسبية في قناة السويس، مشيرًا إلى أن الحديث على أن طريق الحرير سينافس قناة السويس أمر غير صحيح، بل على العكس تمامًا القناة ستكون أهم محور في طريق الحرير.
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