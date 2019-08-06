الوزراء: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن في 2018 بنسبة 95%

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الوزراء، تفاصيل المشروع القومي الجديد لزيادة الإنتاج الداجني في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل 9 مناطق في 4 محافظات.



وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن مصر في ملف الإنتاج الداجني حققت نجاحات كبيرة بالمقارنة بأعوام سابقة، لافتًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن في 2018 بنسبة 95%.



وأضاف المتحدث باسم الوزراء أن الدولة تستورد 5% من الخارج من حين لأخر لسد احتياجاتنا من الدواجن، لافتًا إلى أن المشروع القومي للثروة الداجنة يستهدف المحافظات التي تمتلك ظهيرا صحراويا لتجنب المشكلات البيئية لمزارع الدواجن.

