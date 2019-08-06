البحرية "المصرية والفرنسية" تنفذان تدريب بحري عابر بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك بإشتراك الفرقاطة الفرنسية (جين بارت) مع الفرقاطة المصرية (دمياط)، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقية والصديقة.





اشتمل التدريب على أعمال التخطيط والإعداد لتنفيذ المهام القتالية بالبحر بواسطة مجموعات القيادة من الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية منها استخدام طائرات الهل في دعم الأنشطة القتالية للتشكيلات البحرية في المهام المختلفة إضافة إلى دعم تعزيز إجراءات الأمن البحري في مناطق عمل الوحدات البحرية مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة، لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع دفع الجماعات بحراً والمصحوبة بالهل جوا.



