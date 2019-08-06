الأهلي يرفض رحيل "حمودي" لـ"فانكوفر الكندي"

رفض مسئولو النادى الأهلى، رحيل لاعب الفريق أحمد حمودي لصفوف فانكوفر الكندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وجاء رفض مسئولو الأهلي، بسبب ضعف المقابل المادي في العرض الكندي.





وعرض الفريق الكندي لضم أحمد حمودى لـ350 ألف دولار أى ما يعادل 7 ملايين جنيه.





وكان أحمد حمودى، قد خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق طوال الموسم الماضى، بالإضافة لاستبعاده من القائمة الأفريقية للفريق التى تم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخراً.