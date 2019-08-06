الأهلي يرفض رحيل "حمودي" لـ"فانكوفر الكندي"
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:07 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
رفض مسئولو النادى الأهلى، رحيل لاعب الفريق أحمد حمودي لصفوف فانكوفر الكندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وجاء رفض مسئولو الأهلي، بسبب ضعف المقابل المادي في العرض الكندي.
وعرض الفريق الكندي لضم أحمد حمودى لـ350 ألف دولار أى ما يعادل 7 ملايين جنيه.
وكان أحمد حمودى، قد خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق طوال الموسم الماضى، بالإضافة لاستبعاده من القائمة الأفريقية للفريق التى تم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخراً.
Advertisements
المزيد عن: كورة فانكوفر الكندي رياضة أحمد حمودي
- الأهلي يرفض رحيل أحمد حمدي
- الأهلي يرفض عرض بيدفيست لضم عمرو جمال
- جلسة البدري تحسم رحيل مؤمن زكريا إلي السعودية
- الأهلي يرفض رحيل أحمد الشيخ لبطل ليبيا
- الأهلي يختبر أحمد حمودي طبيا
- "فيديو" مارتن لاسارتي يجهز الأهلي للمقاصة
- أحمد حمودي يعلن جاهزيته لمباراة الأهلي والمقاصة
- خطوة واحدة تفصل نجم الأهلي عن الرحيل
- لاسارتي يرفض رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي