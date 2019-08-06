ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حجاج قطر يصلون إلى المشاعر المقدسة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:58 م
حجاج قطر يصلون إلى المشاعر المقدسة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

وصل عدد من ضيوف الرحمن القادمين من دولة قطر لأداء فريضة الحج هذا العام، إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج، متجاوزين بذلك تسلط النظام الحاكم في الدوحة بعد تعمده حجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها المملكة العربية السعودية، لتمكين الحجاج القطريين من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع حاجاتهم.


وقد جندت المملكة العربية السعودية، كعادتها في كل موسم حج، كافة الجهات والجهود، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من جميع دول العالم دون استثناء، تمكيناً منها لجميع المسلمين لأداء الفريضة دون تسييس أو عرقلة بسبب مذهب أو اعتقاد أو طائفة، ولا أدل على ذلك من تأكيد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمس الأول (الأحد) أن السعودية ليست مسؤولة عن العقبات التي تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج، مضيفا : "فتحنا أبواب البلاد وقلوبنا وجميع جوارحنا لاستقبال الحجاج من أي مكان، فنحن نخدمهم سواسية، وأهلا بهم في الديار المقدسة".

Advertisements
المزيد عن: وصول قطر حجاج المشاعر المقدسة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية