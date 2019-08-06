دير السيدة العذراء بأسيوط يبدأ غداً الاحتفالات السنوية بقدوم العائلة المقدسة

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قال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبدراي، أن دير السيدة العذراء بقرية درنكة يقيم الاحتفالات السنوية في الفترة ما بين 7 وحتى 22 من أغسطس الجاري، يستقبل خلاله الألاف الزوار من شتى بقاع العالم، منوها بأن الدير انهى استعداداته لاستقبال الزوار ومحبي السيدة العذراء، شملت تلك الاستعدادات توفير عدد من السيارات لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى اعلاه والعكس فضلا عن وجود الاسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة عليهم مشيرًا إلى إختيار 2500 متطوع بشروط وضوابط محددة للخدمة بشتى قطاعات المجالات الخدمية بالدير لمساعدة الزوار وتسهيل الزيارة عليهم مؤكدا على أن تتضمن الاحتفالات صلوات رفع بخور عشية وخروج موكب الأيقونة الذي يجول في جميع أرجاء الدير ويليها العظات الروحية وانشاد الترانيم والمدائح بساحة الدير تعقبهم صلاة تسبحة نصف الليل.



وأعرب أسقف أسيوط وساحل سليم والبدراي عن خالص شكره وتقديره لقيادات محافظة أسيوط لما يبذلوه من جهد في الاهتمام بتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية مشيرًا إلى تميز المحافظة بمقومات جذب سياحية كثيرة تجذب السياح إليها من شتى بقاع العالم من ضمنها محطتين من محطات رحلة العائلة المقدسة خلال زيارتها للأراضي المقدسة مصر كدير درنكه والدير المحرق.



فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تضافر جميع جهود المحافظة بين قطاعات السياحة والأثار وتنشيط السياحة لتوفير سبل الدعم الممكنة أمام دير السيدة العذراء بدرنكه لإقامة احتفالاته السنوية وتذليل كافة العقبات مشيرًا إلى اهتمام المحافظة باستكمال مجهوات تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط موضحا أنه جاري تطوير جميع الطرق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ضمن خطة المحافظة للتطوير.



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والقرى التابعة لهم الطرق المؤدية لدير السيدة العذراء بدرنكة بشن حملات يومية ورفع القمامة المخلفات وإزلة كافة الأشغالات التي قد تعوق السير المروري لتسهيل الحركة المرورية طوال فترة الاحتفالات مشيرا إلى أن مثل تلك الاحتفالات تعد أحد أبرز مظاهر السياحة الداخلية والخارجية التي تجذب إليها الألاف الزوار من شتى بقاع العالم طوال فترة الاحتفالات منوهًا بأن المحافظة تتمتع بوجود نقطتين هامتين لرحلة العائلة المقدسة وهما دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق.