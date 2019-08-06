مفاجأة في حادث معهد الأورام.. أحد أهالي الضحايا يرفض استلام جثمان شقيقته

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كشف مصدر من داخل قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، والتي شهدت مصرع ١٧ شخص في حادث انفجار معهد الأورام، أن أحد أهالي الضحايا رفض استلام جثمان شقيقته، وذلك يرجع أن الجثة متفحمة بشكل كامل وطالب بتحليل للجثة قبل استلامها.



يذكر أن أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ينتظرون وصول جثامين ١١ من أهالي القرية والذين لقوا مصرعهم فى حادث انفجار معهد الأورام في القاهرة، ما نتج عنة مصرع ٢٠ وإصابة ٣٩ آخرين.



وقال السيد الحماقي عمدة قرية ميت حبيب، أنه تبلغ صباح أمس بمصرع ١٧ شخص من أهالي القرية مقيمين بمنطقة البساتين بالقاهرة، وذلك في الانفجار الذي شهدة معهد الأورام مساء أول أمس بالقاهرة.



وكشف الحماقي أنه سيتم دفن١١ من المتوفيين بمقابر العائلة بالقرية فور إنهاء التصاريح وخروج الجثامين من المستشفيات، والباقين سيتم دفنهم بالقاهرة.



وقال مختار محمد أحد أقارب المتوفيين، إنهم من أهالي القرية ويقطنون منطقة حي البساتين منذ عشرات السنوات، وأنهم علموا صباح أمس بالواقعة وبداو في الاستعداد بمراسم دفن الجثامين، وأكد أن حالة من الحزن الشديد خيمت على أهالى القرية بعد علمهم بالواقعة.



يذكر أن معهد الأورام فى القاهرة شهد حادث انفجار سيارة ملاكى بالمتفجرات أمام المعهد مساء أول أمس.