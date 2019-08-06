البريد السعودي يصدر طابعا تذكاريا لموسم حج 1440 هجرية

أصدر البريد السعودي طابعاً تذكاريا بمناسبة موسم حج 1440 هـ الموافق 2019 م، تخليداً لهذه المناسبة الإسلامية، وتعبيراً عن تشرف المملكة لتظل خدمة حجاج بيت الله الحرام شرفاً لها ولكل أبنائها.

وتهدف المملكة أن يظل شعار "خدمة الحاج شرف لنا" هو ما يقود كل عمل تفعله؛ لتأكيد فخرها واعتزازها بالمسؤولية التي تحملها من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وصدر الطابع من فئتي 3 ريالات و5 ريالات للبطاقة؛ ليتمكن الحجيج من استخدامه بالطريقة التي يفضلونها، سواء بلصقه على خطابات يرسلونها إلى ذويهم من أرض الحرمين الشريفين، أو يحتفظون بها للذكرى.

يحمل الطابع صورة للكعبة المشرفة والحجاج يطوفون حولها، تتوسطه الآية القرآنية (وأذن في الناس بالحج)، فيما تحلق حمامة فوق الحرم (في فئة الطابع)؛ كرمز للسلام الذي تدعو إليه المملكة في كل وقت، وتعبيرا عن السكينة والطمأنينية والأمان التي تسود جموع ضيوف.

كما يحمل الطابع شعار المملكة العربية السعودية "السيفان والنخلة"، إلى جانب التاريخين 1440 هـ و2019 م.



