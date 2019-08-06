أهالي قرية ميت حبيب بالغربية ينتظرون وصول ١١ من جثامين حادث معهد الأورام (صور)

ينتظر أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وصول جثامين 11 من أهالي القرية والذين لقوا مصرعهم في حادث انفجار معهد الأورام بالقاهرة، ما نتج عنه مصرع ٢٠ و إصابة ٣٩ آخرين.





وقال السيد الحماقي عمدة قرية ميت حبيب ، أنه تبلغ صباح أمس بمصرع ١٧ شخص من أهالي القرية مقيمين بمنطقة البساتين بالقاهرة، وذلك فى الانفجار الذى شهدة معهد الأورام مساء أول أمس بالقاهرة.





وكشف الحماقى أنه سيتم دفن 11 من المتوفيين بمقابر العائلة بالقرية فور إنهاء التصاريح وخروج الجثامين من المستشفيات ، والـ ٤ آخرين سيتم دفنهم بالقاهرة.





وقال مختار محمد أحد أقارب المتوفيين، إنهم من أهالي القرية ويقطنون منطقة حي البساتين منذ عشرات السنوات، وأنهم علموا صباح أمس بالواقعة وبداو فى الاستعداد فى مراسم دفن الجثامين، وأكد أن حالة من الحزن الشديد خيمت على أهالى القرية بعد علمهم بالواقعة.





يذكر أن معهد الأورام في القاهرة شهد حادث انفجار سيارة ملاكى بالمتفجرات أمام المعهد مساء أول أمس.



