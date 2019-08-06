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الصيادلة تطلب من مجلس الدولة إلغاء عضوية المتهمين في أحكام قضائية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:33 م
الصيادلة تطلب من مجلس الدولة إلغاء عضوية المتهمين في أحكام قضائية
أرشيفية
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هدير حمزة
 
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أقام المحامي صلاح بخيت باسم الصيدلي هاني سامح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء عضوية الصيادلة المتهمين في أحكام قضائية نهائية بمخالفة القانون، باتحاد الصناعات، وكذلك الغرفة التجارية ومنعهم من الترشح.

جاء في الدعوى التي حملت رقم 57222 لسنة 73 قضائية، واختصمت وزيري الاستثمار والتجارة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، أنه ثبت من حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيه بإدانة المتهمين عن جرائم احتكار الدواء.
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