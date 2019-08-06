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إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث سير بطريق "السخنة-السويس"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:27 م
إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث سير بطريق السخنة-السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
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أصيب ٤ أشخاص من أسرة واحدة بحادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الثلاثاء بطريق السخنة - القطامية.

وكان اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم بطريق القطامية العين السخنة.

وقال مصدر طبي في السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي وبيتم علاجهم بقسم الطوارىء.
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