"آبي": الخلاف حول الحرب العالمية الثانية هو أكبر مشكلة مع كوريا الجنوبية
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:20 م
ترجمة منار طارق
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أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن السبب الرئيسي لتصاعد التوترات بين اليابان وكوريا الجنوبية هو فقدان الثقة بأحكام المحاكم التي تأمر الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن أعمال السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد فرضت اليابان ضوابط التصدير على المواد الأساسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وانتقلت إلى خفض التصنيف التجاري للبلاد، وأصرت على أن التدابير تتعلق بمخاوف الأمن القومي ولم تكن انتقاما من أحكام المحكمة.
حكمت اليابان شبه الجزيرة الكورية كمستعمرة حتى نهاية الحرب، وتصر على أن جميع قضايا التعويض قد تمت تسويتها بموجب اتفاقية عام 1965 لتطبيع العلاقات.
وردًا على سؤال حول التوترات المتصاعدة، حث آبي سول على اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف إجراءات المحكمة.
وقد فرضت اليابان ضوابط التصدير على المواد الأساسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وانتقلت إلى خفض التصنيف التجاري للبلاد، وأصرت على أن التدابير تتعلق بمخاوف الأمن القومي ولم تكن انتقاما من أحكام المحكمة.
حكمت اليابان شبه الجزيرة الكورية كمستعمرة حتى نهاية الحرب، وتصر على أن جميع قضايا التعويض قد تمت تسويتها بموجب اتفاقية عام 1965 لتطبيع العلاقات.
وردًا على سؤال حول التوترات المتصاعدة، حث آبي سول على اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف إجراءات المحكمة.
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