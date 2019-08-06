البحر الأحمر تحصر الأراضي والممتلكات الحكومية بالمحافظة (صور)

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نيابة عن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عقد اليوم، اللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا؛ لمناقشة ومتابعة أعمال لجان حصر جميع الأراضي والممتلكات الحكومية على مستوى جميع المديريات ومدن المحافظة؛ لحصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة للجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة ورصد كل جهة لأملاكها.



وقال السكرتير العام تنفيذا لتوجيهات المحافظ، يجب حصر جميع أملاك الدولة وممتلكات المحافظة المؤجرة وغير المؤجرة وإعداد ملف خاص بها في كل مديرية ومدينة، مشددا على سرعة الانتهاء من الحصر في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمحافظة بما يعود بالنفع ويصب في مصلحة المواطن.



وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي والممتلكات للاستفادة منها في المشروعات القومية للمحافظة وتحقيق المنفعة العامة والصالح العام.



وأضاف السكرتير العام، أن أراضي أملاك الدولة تعتبر أحد الأصول التي تدعم جهود التنمية، مشيرا إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين.



وحضر الاجتماع المستشار محمد حسين نصر المستشار القانوني للمحافظة والمهندس هاني محمد مندوب وزارة التنمية المحلية واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، بالإضافة إلي كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.