اجتماع بـ "الرقابة المالية" للتغلب على مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور

في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل عمل المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات والصادر قرار تأسيسها بموجب قرار الهيئة رقم ٢٥٢ لسنه ٢٠١٩ بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٩ ، اجتمع الدكتور محمد عمران - رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية ونائبة المستشار رضا عبد المعطى - بمقر الهيئة بالقرية الذكية - برؤساء شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الاجباري علي المركبات وبحضور كل من رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والمدير التنفيذي للمجمعة لإستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل عمل المجمعة في إطار التحول نحو إصدار وثائق التأمين الاجبارى علي المركبات وتحصيلها الكترونيا.





وفى ذلك السياق كشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة عن صدور قرار من الجمعية العامة للمجمعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩ يتضمن تفعيل إصدار وثائق التأمين الإجباري علي المركبات وتحصيلها الكترونيا خلال شهر أغسطس الجارى عقب استكمال إجراءات تأسيس مقر المجمعة والانظمة والتطبيقات الإلكترونية لها.





وقال المدير التنفيذي للمجمعة أنه تم الاتفاق بين جميع الحاضرين علي وضع آليات جدية لحل مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور وتجفيفها سيتم الإعلان عنها – خلال 48 ساعة على الأكثر - من قبل الإتحاد المصرى للتأمين وقبل عيد الأضحى، وبشكل متزامن مع ما يقوم به رؤساء شركات التأمين من خطوات إيجابيه – بالفعل- في إتمام التسوية مع بعض العاملين بالطرق الودية وصرف مستحقاتهم.





وأضاف لبيب أن رؤساء شركات التأمين أكدوا على ترحيبهم بإستكمال ألية التسوية الودية لمن يرغب من العاملين السابقين بمنافذ المرور -خلال شهر أغسطس الجارى كحد أقصي - عقب إرسال بياناتهم علي النموذج المعد خصيصاً لذلك والموجود علي الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتامين www.ifegypt.org وبيان مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات للعاملين السابقين بالوحدات المرورية ، وسوف بتم البت فيها ابتداءا من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر وفقا للاتي :





أن يكون هناك عقد عمل بين العامل وشركة التأمين مباشرة حتي تاريخ إنشاء المجمعة .





أن يكون العامل قد قام بتسليم شركته كافة العهد لدية سواء المادية أو المستندية.





وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن الاتحاد سيبادر – سريعا -بنشر اعلان يزيح فيه الستار عن الشروط والقواعد المتبعة لتقديم عدة حلول لاستيعاب مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور، وارشاد المتقدمين بآلية تعبئة النموذج المعد لذلك الغرض علي الموقع الإلكتروني للاتحاد المصرى للتأمين، على أن يستمر تلقى الطلبات في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجارى .





كما أوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأنه سيتم إرسال كافه الطلبات بعد دراستها إلي اللجنة الادارية للمجمعة علي أن يتم البت فيها بشكل سريع ووفقا للقواعد والشروط الموضوعة، ليتم استيعاب نسبه من العاملين السابقين بمنافذ المرور بالمجمعة أو لدي شركة التحصيل التي ستتعاقد معها المجمعه وذلك حسب نص ملزم بذلك في العقد الذي سيتم توقيعة بين المجمعة وشركة التحصيل، او تسوية حالتهم وديا ، او تأهيلهم لآية اعمال أخرى لدى شركاتهم.