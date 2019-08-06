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الاتحاد يستغني عن خدمات الأمير .. والأخير يعلق: كنت أعمل بالمجان!

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:17 م
الاتحاد يستغني عن خدمات الأمير .. والأخير يعلق: كنت أعمل بالمجان!
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قدمت إدارة نادي الاتحاد الشكر للمستشار القانوني أحمد الأمير، بعد أن استغنت عن خدماته، بداعي إلغاء منصب المستشار القانوني لمجلس الإدارة، والاكتفاء بالإدارة القانونية في النادي والتي ستقوم بالمهام ذاتها.

جاء ذلك من خلال بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه في "تويتر".

في المقابل بادل الأمير شكر الإدارة الاتحادية بالشكر أيضًا، موضحًا من خلال تغريدة أنه كان يعمل بالمجان مع الاتحاد.
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