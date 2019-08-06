"ميشو" يضيع من الزمالك

رفض نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي رحيل ميلوتين ميشو المدير الفني للفريق لتدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال.

وتمسك أورلاندو بمدربه ميشو الذي قاده إلى الفوز الكبير على بلومفونتين سيلتيك على ملعب أورلاندو، بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية في دوري جنوب إفريقيا 2019/2020.

ويبحث نادية الزمالك عن مدرب جديد لخلافة خالد جلال ودارىت دائرة الترشيحات بين رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز وميشو.