ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ميشو" يضيع من الزمالك

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:08 م
ميشو يضيع من الزمالك
ميشو
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

رفض نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي رحيل ميلوتين ميشو المدير الفني للفريق لتدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال.

 

وتمسك أورلاندو بمدربه ميشو الذي قاده إلى الفوز الكبير على بلومفونتين سيلتيك على ملعب أورلاندو، بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية في دوري جنوب إفريقيا 2019/2020.

 

ويبحث نادية الزمالك عن مدرب جديد لخلافة خالد جلال ودارىت دائرة الترشيحات بين رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز وميشو.

Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك ميشو صفقات الزمالك الزمالك اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية