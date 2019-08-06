بايرن ميونيخ يعثر على هدفه في برشلونة

وضعت إدارة نادي بايرن ميونيخ نجم برشلونة هدفاً للتعاقد معه فالإدارة تخطط لحسم بعض الصفقات في الفترة المقبلة لبناء جيل جديد يقود البافاري لمنصات التتويج المحلية والأوروبية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن الفرنسي الاب عثمان ديمبلي يتصدر أولويات البافاري والإدارة على استعداد لتقديم عرض مناسب لضمه ولكن بسعر معقول لتعزيز خط هجوم الفريق بالفترة المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خسارة بايرن ميونيخ كأس السوبر الألماني من بروسيا دورتموند قد أظهر حاجة الفريق لجناح شاب مميز يعوض رحيل الثنائي فران ريبيري وآرين روين.





وكانت إدارة بايرن ميونيخ قد اقتربت من حسم ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن ويبدو أن النادي الألماني قد يتجه للتفاوض مع ديمبلي ويمكن أن تشهد الأيام المقبلة تقدم البايرن بعرض لبرشلونة.





وأوضحت "دون بالون" أن ديمبلي سيجد عوامل نجاح عدة تحت قيادة نيكو كوفايتش ولكن المشكلة تكمن في أن بايرن ميونيخ لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو وفي المقابل يريد برشلونة الحصول على مبلغ 150 مليون.