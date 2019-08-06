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تنبيه: الأتربة تتواصل على مكة وجدة والمشاعر للواحدة صباحًا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:52 م
تنبيه: الأتربة تتواصل على مكة وجدة والمشاعر للواحدة صباحًا
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرمة، يفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة مع تدني مدى الرؤية.

وقالت "الهيئة" إن الحالة التي كانت قد بدأت اليوم في الساعة 9:00 صباحاً ستنتهي في الساعة 1:00 من صباح غد الأربعاء تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وبحرة، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى).
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