مهاب مميش يعلن إنجاز جديد لقناة السويس



وأضاف "مميش"، خلال احتفالية هيئة قناة السويس، بالذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن قناة السويس حققت إيرادات فى العام المالى 20162015، 41 مليار جنيه، وحققت عائد مادى عام 20172016، بقيمة 73 مليارا بمعدل تغير 78.0‎%، وحققت القناة عائد مادى فى عام 20182017 بقيمة 99 مليار جنيه، بمعدل تغير 35. ‎‎%‎، وحققت القناة عائد مادى فى العام المالى 20192018، بقيمة 104.2 مليار جنيه، بمعدل تغير 5.3‎%.





ويعقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مبنى المحاكاة بمناسبة الذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وأعضاء مجلس إدارة قناة السويس، ثم زيارة لإنفاق الإسماعيلية.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة فى الخامس من أغسطس من العام 2014، ونجحت السواعد المصرية فى تحقيق إنجاز وحلمًا كبيرًا بشق القناة وافتتاحها فى عام، وهى المدة التى حددها الرئيس السيسي، لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.



وقال الفريق مهاب مميش، إن قناة السويس هى قاطرة التنمية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت معدلات عبور للسفن غير مسبوقة، وساهمت قناة السويس الجديدة فى حل مشكلات كبيرة كانت تعوق حركة الملاحة فى القناة قبل 4 أعوام وهو الأمن الملاحى.



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن قناة السويس حققت عائدا ماديا قيمته 317.2 مليار جنيه فى 4 سنوات.