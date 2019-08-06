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تموين الإسكندرية: ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص في برج العرب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:32 م
تموين الإسكندرية: ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص في برج العرب
الحملة
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دينا حسن- محمد رجب
 
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قامت إدارة تموين برج العرب بالإسكندرية برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة، إشراف حماده جوده رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص ببرج العرب به كميات من الملح تقدر 8 طن معدة للبيع وترويجها بالأسواق.

وقالت مديرية التموين في بيان إعلامي اليوم الأثنين إن الكميات لا تخضع للرقابة الصحية، مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
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