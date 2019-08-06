أحدهم أرادها مثل ياسمين صبري.. 5 نجوم يكشفون صفات فتاة الأحلام (فيديو)

الانجذاب بين الرجل والمرأة فطرة خلقها الله في بني آدم، وهناك معايير مختلفة تحدد طريقة اختيار الرجل لشريكة حياته وتفضيل إحداهن عن الأخريات، وهو ما كشفه عدد من النجوم الشباب، خلال حوارات إعلامية تطرقت إلى الحديث عن صفات فتاة الأحلام، يرصدها "الفجر الفني" في السطور القادمة.





"محمد شاهين"

فاجأ الفنان محمد شاهين، جمهوره باختيار زميلته الفنانة ياسمين صبري، كنموذج للصفات التي يبحث عنها في زوجته المستقبلية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" عبر فضائية cbc.





"حسن الرداد" قبل زواجه من الفنانة إيمي سمير غانم، كشف الفنان حسن الرداد، خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنه رجل كلاسيكي يحب المرأة المثقفة والطبيعية والتقليدية التي تهتم بالبيت وتربية الأولاد.







" أحمد العوضي"

كشف الفنان أحمد العوضي، خلاب حواره في برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة 9090، أنه يبحث عن فتاة تتصف بالذكاء وقوة الشخصية والنجاح في عملها، وأضاف أنه لا يحب الفتاة العنيدة.





"أدهم سليمان"

أكد المطرب أدهم سليمان، خلال حواره في برنامج "جراب حواء" عبر فضائية ltc، أن وجود الصداقة بين الطرفين أهم من الحب، وأضاف أنه يبحث عن فتاة تتصف بالطيبة والقدرة على التواصل معه.









"كريم قاسم"

حدذ الفنان كريم قاسم، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، 4 صفات أساسية في شريكة حياته، قائلة: " أريد أن تكون صديقة مقربة أعرف أتكلم معاها، وجدعة، وشخصية إيجابية، ومستقلة".



