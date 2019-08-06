مصرع سائق "توك توك" على يد عاطل لمطالبته برد دين عليه بشبرا الخيمة

لقى سائق توك توك مصرعه على يد عاطل في مشاجرة بينهم لمطالبته برد دين عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على المتهم بالضرب بـ'كاتر'، وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية اللواء طارق العجيزي، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه اشارة من مستشفى الساحل بوصول ح ك ف 27 سنة سائق توك توك والسابق اتهامه في عدد 11 قضية ( سلاح – استعمال قوة – سلاح ابيض – مخدرات ) " مصاب ( طلق نارى بالبطن ) وتوفى اثناء عمل الإسعافات اللازمة له وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفى ك ف ع 67 سنة بالمعاش أتهم "م ص ب" 25 سنة عاطل والسابق اتهامه في 2 قضية "مخدرات- سلاح"، بالتعدي عليه وأحداث اصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما على اثر اقتراض المتهم من المجنى عليه مبلغ مالى،وحال قيامه بمطالبته برد المبلغ حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه على المتهم بالضرب بسلاح ابيض كاتر محدثا اصابته بالوجه قام على آثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد روسي محلى الصنع كان بحوزته صوب المجنى عليه محدثا اصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.





وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين اصابته بجرح قطعي بالوجه طوله حوالى 10 سم ،وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بارشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد روسي محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وتم التحفظ عليه.



