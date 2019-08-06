حبس صاحب مخزن مستحضرات تجميل "مغشوشة" بالشرقية
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:33 ص
إسلام علي
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قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مستحضرات تجميل ومنظفات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لبيعه مستحضرات ومواد مغشوشة ومقلدة لعدد من الماركات الشهيرة.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الإدارة العامة لمباحث التموين، بضبط "سعيد.ع.ح" 30 سنة، صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومنظفات بدائرة مركز شرطة الحسينية؛ لقيامه ببيع وتداول مواد مغشوشة، وجرى ضبط كميات كبيرة من المستحضرات منتهية الصلاحية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16896 جُنح الحسينية لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من الرقابة الصناعية لفحص المضبوطات.
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