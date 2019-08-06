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وزير الخارجية الأمريكي يطالب بردع إيران لاحتجازها السفن التجارية

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:36 ص
وزير الخارجية الأمريكي يطالب بردع إيران لاحتجازها السفن التجارية
بومبيو
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وكالات
 
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، مؤكداً أنها أبدت استعدادها لاحتجاز السفن التجارية.

 

وخلال بيان للخارجية الأمريكية، قال بومبيو: "لا بد من ردع النظام الإيراني لتحقيق الاستقرار وحماية أنفسنا من خطر احتجازها للسفن التجارية".

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نسعى لوضع برنامج شامل لضمان عدم إشعال إيران للصراع في المنطقة، وهو ما لا تريده بلادنا".

 

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، لوح فيها بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 إذا تطلب الأمر، ما يعني الانسحاب بالكامل منه.

 

وخلال مؤتمر صحفي، زعم ظريف أن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم، مدعيا أن واشنطن تريد حرمان إيران من حقوقها.

 

ولفت إلى أن أمريكا ليست مهتمة بالدبلوماسية مع إيران لحل الخلاف النووي رغم دعوات للحوار، على حد قوله.

 

ولا تعتبر واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

 

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

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