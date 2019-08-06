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2 % تراجع في بورصة طوكيو بمستهل التعاملات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:22 ص
2 % تراجع في بورصة طوكيو بمستهل التعاملات
بورصة طوكيو
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وكالات
 
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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وانخفض نيكي 1.91 في المئة إلى 20325.52 نقطة، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المئة إلى 1477.18 نقطة.
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المزيد عن: مؤشر نيكي بورصة طوكيو الاقتصاد اليابانى اخبار الاقتصاد
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