2 % تراجع في بورصة طوكيو بمستهل التعاملات
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:22 ص
وكالات
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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وانخفض نيكي 1.91 في المئة إلى 20325.52 نقطة، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.91 في المئة إلى 1477.18 نقطة.
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