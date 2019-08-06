هديل ماجد بعد قرار انضمامها للأوبرا: "إن شاء الله أشرف مصر"



وقالت "ماجد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، إنها تشكر وزيرة الثقافة على هذه الأمنية التي تحققت، معقبة: "ربنا استجاب لأمنياتي"





وتابعت: "إن شاء الله أشرف مصر في المحافل الدولية بالغناء".

قالت هديل ماجد، الفتاة التي طلبت الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إنها سعيدة بانضمامها الي فريق مركز تنمية المواهب بالأوبرا.