خالد عكاشة: حركة حسم تستهدف مصر بكل مكوناتها ولا يجب الاستخفاف بعقولنا





وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن الحركة تبنت قائمة طويلة من العمليات الإرهابية، وهي أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، ولا يجوز الاستخفاف بعقولنا عندما تتحدث عن دماء المصريين، وهي تستهدف مصر بكل مكوناتها، العسكريين والمدنيين.



وتابع عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن الحركة تحاول التنصل من الجريمة، وعمل تشويش على بيان وزارة الداخلية.

علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على البيان الذي أصدرته حركة حسم الإرهابية، ونفت فيه علاقتها بالتفجير الذي وقع بمنطقة المنيل، قائلا: "أداء غريب، ويكاد المريب أن يقول خذوني".