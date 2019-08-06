"التموين": تكلفة رغيف الخبز 60 قرشا.. ولن يتم رفع سعره عن 5 قروش
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:07 ص
نعيم يوسف
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أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أنه لا نية لزيادة سعر الخبز، وسيظل سعر الرغيف 5 قروش، رغم أن التكلفة الحقيقية له 60 قرشا.
وأشار "مدكور"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، إلى أن هناك 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز يوميا، بواقع 3.5 مليار رغيف يوميا.
وشدد على أن معظم الشكاوى يتم متابعتها، وتتوجه حملات للتفتيش على الأفران الموجود بها مشاكل.
وأشار "مدكور"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، إلى أن هناك 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز يوميا، بواقع 3.5 مليار رغيف يوميا.
وشدد على أن معظم الشكاوى يتم متابعتها، وتتوجه حملات للتفتيش على الأفران الموجود بها مشاكل.
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