"التموين": تكلفة رغيف الخبز 60 قرشا.. ولن يتم رفع سعره عن 5 قروش



وأشار "مدكور"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، إلى أن هناك 70 مليون مواطن يحصلون على الخبز يوميا، بواقع 3.5 مليار رغيف يوميا.



وشدد على أن معظم الشكاوى يتم متابعتها، وتتوجه حملات للتفتيش على الأفران الموجود بها مشاكل.

أكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أنه لا نية لزيادة سعر الخبز، وسيظل سعر الرغيف 5 قروش، رغم أن التكلفة الحقيقية له 60 قرشا.