ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عالم أزهري: لهذا السبب يحمل الشيطان التراب على رأسه يوم عرفة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:59 ص
عالم أزهري: لهذا السبب يحمل الشيطان التراب على رأسه يوم عرفة
الشيخ إبراهيم رضا العالم الأزهري
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن أفضل شيء يجعل الإنسان مؤهلا لتلقي المغفرة من الله، هو التخلي عن الخصام والتشاجر.

ودعا "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الناس إلى مصالحة الأهل والأقارب.

وأشار إلى أنه من الأشياء الأخرى التي تجعل الإنسان مؤهلا لتلقي المغفرة، هو صلاة الفرائض في وقتها، والاستعداد ليوم عرفة، لأنه ما من يوم يعتق فيه الله الرقاب من النار مثل هذا اليوم، لذلك يحمل الشيطان التراب على رأسه في هذا اليوم، ويقول "يا ويلتاه".
Advertisements
المزيد عن: يوم عرفة الشيطان الأزهر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية