عالم أزهري: لهذا السبب يحمل الشيطان التراب على رأسه يوم عرفة



ودعا "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الناس إلى مصالحة الأهل والأقارب.



وأشار إلى أنه من الأشياء الأخرى التي تجعل الإنسان مؤهلا لتلقي المغفرة، هو صلاة الفرائض في وقتها، والاستعداد ليوم عرفة، لأنه ما من يوم يعتق فيه الله الرقاب من النار مثل هذا اليوم، لذلك يحمل الشيطان التراب على رأسه في هذا اليوم، ويقول "يا ويلتاه".

قال الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن أفضل شيء يجعل الإنسان مؤهلا لتلقي المغفرة من الله، هو التخلي عن الخصام والتشاجر.