ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير اقتصادي: يجب على الدولة أن تلجأ إلى صناعة رجال أعمالها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:46 ص
خبير اقتصادي: يجب على الدولة أن تلجأ إلى صناعة رجال أعمالها
وائل النحاس - الخبير الاقتصادي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك حوالي مليون ملياردير في مصر، لافتا إلى أن هناك 85 مليون مواطن يحصلون على دعم، بينما هناك نحو 15 مليون آخرين أثرياء يشترون في المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة.

وأضاف "النحاس"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن كل عصر يأتي برجال الأعمال الخاصة به، سواء في عصر عبد الناصر أو السادات أو مبارك أو الإخوان أو العصر الحالي.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان تلجأ الدولة إلى صناعة رجال أعمالها، ولابد أن تفعل ذلك في الوقت الحالي لأن دورة رأس المال ستكون داخل الدولة، ولن يتم تهريب رأس المال للخارج.
Advertisements
المزيد عن: مصر رجال أعمال توك شو أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية