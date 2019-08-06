خبير اقتصادي: يجب على الدولة أن تلجأ إلى صناعة رجال أعمالها



وأضاف "النحاس"، في لقاء مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن كل عصر يأتي برجال الأعمال الخاصة به، سواء في عصر عبد الناصر أو السادات أو مبارك أو الإخوان أو العصر الحالي.



وأشار إلى أنه في بعض الأحيان تلجأ الدولة إلى صناعة رجال أعمالها، ولابد أن تفعل ذلك في الوقت الحالي لأن دورة رأس المال ستكون داخل الدولة، ولن يتم تهريب رأس المال للخارج.



قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك حوالي مليون ملياردير في مصر، لافتا إلى أن هناك 85 مليون مواطن يحصلون على دعم، بينما هناك نحو 15 مليون آخرين أثرياء يشترون في المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة.