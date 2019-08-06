نائب وزير الاتصالات يكشف أهم الخدمات الحكومية الإلكترونية الجديدة
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:50 ص
نعيم يوسف
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قال خالد لطفي حسن العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إنه تم إطلاق 18 خدمة إلكترونية بطريقة تجريبية، وأهمها هي خدمة التنسيق، وخدمات النيابة العامة، ومحكمة الأسرة في الزواج والطلاق، والتموين.
وأضاف "العطار"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن تطبيق هذه الخدمات تقلل وقت تواجد المواطنين في مكاتب الشهر العقاري الفترة المقبلة، وعلى نهاية شهر أغسطس، سيقضي المواطن ربع ساعة إلى 10 دقائق فقط في مكاتب الخدمات الحكومية.
وتابع نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن هناك محاولة للتغلب على جميع المعوقات، وتم إطلاق هذه الخدمات بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، مشددا على أنهم يقيسون أيضا مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف "العطار"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن تطبيق هذه الخدمات تقلل وقت تواجد المواطنين في مكاتب الشهر العقاري الفترة المقبلة، وعلى نهاية شهر أغسطس، سيقضي المواطن ربع ساعة إلى 10 دقائق فقط في مكاتب الخدمات الحكومية.
وتابع نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن هناك محاولة للتغلب على جميع المعوقات، وتم إطلاق هذه الخدمات بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، مشددا على أنهم يقيسون أيضا مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.
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