كمال أبو رية يكشف لأول مرة أسرارا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي





كشف الفنان كمال أبو رية بعض الأسرار الجديد عن مرض الفنان فاروق الفيشاوي، وإصابته بالسرطان، والذي رحل متأثرا بتداعياته.





كمال قال إن فاروق لم يعلم للمرة الأولى عن إصابته بالسرطان من الطبيب الخاص به، وذكر كمال أنه علم قبله من الدكتور، وشعر بصدمة كبيرة، وأصابه حزن شديد.





كمال أكد أنه ظل يفكر لساعات كيف يخبر فاروق الفيشاوي بخبر إصابته بالسرطان، ولذلك اتصل بالفنان محمود حميدة، وهو أقرب أصدقائه، وتمتد علاقتهما لأكثر من 25 عاما.





أبو رية أشار إلى أن محمود حميدة أخبر الفيشاوي عن إصابته، واعطاه عدد كبير من التعليمات بشأن صحته والمواظبة على تناول الأدوية، والخضوع للتحاليل اللازمة.

الفنان المصري أكد أن فاروق كان شجاعا، وأن إرادة الله فوق إرادة الجميع، وهو اختاره أن يريحه من تعب العلاج، ودعا له بالرحمة.











