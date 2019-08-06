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دعوة الأمير تشارلز للعب دور في فيلم "جيمس بوند" الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:27 ص
دعوة الأمير تشارلز للعب دور في فيلم جيمس بوند الجديد
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وكالات
 
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نقل موقع صحيفة "ذا صن"، عن مصدر لم يحدده، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 70 عاما، تلقى دعوة للعب دور صغير، في فيلم عن العميل البريطاني الشهير جيمس بوند.

وقال المصدر للموقع، إن الأمير تشارلز، "زار موقع تصوير الفيلم المذكور، في يونيو الماضي، حيث تلقى العرض. والآن هو يدرس الموضوع، ومن المرجح أن يبقى قراره قيد السرية. ولكن في حال رفض، على الأغلب ستتجه أنظار المنتجين إلى نجليه، الأميرين وليام وهاري".

وأشار الموقع، إلى أن الأمير تشارلز، يصلح بشكل مثالي لتأدية دور ثانوي في الفيلم، وأكدت أن ذلك سيثير اغتباط المعجبين بشخصية "جيمس بوند".   

وقبل ذلك، أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن مصدر لها، بأن الممثلة البريطانية لاشانا لينش، ستلعب دور "العميل 007" في الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة الأفلام حول جيمس بوند.

ولا يزال اسم الفيلم الـ25 محاطا بطابع السرية، حتى الآن.


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