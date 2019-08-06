عاجل بالفيديو.. "أبو القاسم" يكشف موعد استئناف العمل في معهد الأورام بكامل طاقته

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن مبنى المعهد لم يصب بأضرار بالغة بعد التفجير الإرهابى الذى حدث بالأمس وذلك بعد معاينة من جانب اللجنة الهندسية من كلية الهندسة للمبنى والتى كشف أن المبنى سليم وحدثت فقط تصدعات للواجهة نتيجة الانفجار.





وأوضح أبو القاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا توجد إصابات داخل المعهد فالانفجار حدث أمام المبنى الإدارى وليس مبنى المستشفى.





وكشف الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، عن أن حالة ذعر وهلع أصابت المرضى فى معهد الأورام نتيجة الانفجار الشديد، وتم نقل المرضى فى مستشفى دار السلام والقصر العينى ومعهد الناصر، موضحا أن جميع المرضى بخير.







وأكد عميد معهد الأورام، أنه تم إخلاء المبانى من المرضى للتأكد من سلامتها وهو ما تم التأكيد عليه من جانب اللجنة الهندسية التى قامت بمعاينة المبنى، موضحا أن الأسقف المعلقة تعرضت للانهيار نتيجة التفجير، والزجاج والأبواب والشبابيك.

وأشار إلى أن الأجهزة فى المبنى الإدارى تعرضت للتدمير، موضحا أن العيادات بدأت تباشر أعمالها مؤكدا أنه لم يتم إجراء عمليات حتى يتم التأكيد من جاهزية كل الأمور، مؤكدا أن مستشفى معهد الأورام ستعود للعمل بكافة طاقتها بعد انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك.