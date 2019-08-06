في عيد ميلاده.. طارق صبري عن صفات زوجته المستقبلية: "تقبلني كما أنا" (فيديو)





يحتفل الفنان طارق صبري، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس، بذكرى ميلاده، وهو واحد من أبرز النجوم الشباب على الساحة الفنية حالياً، ليس لكونه ممثل مجتهد صعد سلم النجومية بخطوات ثابتة فقط، بل لتميزه بوسامة خاطفة للأنظار على الشاشة، مما أثار فضول معجباته لمعرفة صفات فتاة أحلامه.





طارق صبري، كشف عن الصفات التي يبحث عنها في زوجته المستقبلية، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مؤكداً أنه ليس ككل رجل شرقي يريد زوجته نسخة طبق الأصل من والدته، مشيراً إلى رغبته في صفة واحدة فقط هي "الحنية".



