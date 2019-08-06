مدير مستشفى 57357 عن شائعات رفض استقبالهم حالات من معهد الأورام: "هندخل النار"



وأشار "أبو النجا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أطباء المستشفى هم أنفسم أطباء معهد الأورام، وهناك تعاون كبير من المؤسستين، منوها بأنهم لا يرفضون حالات إلاا إذا كانت قد حصلت على علاج قبل أن تنضم للمستشفى.



وأوضح أنهم استقبلوا حالتين من معهد الأورام، كاشفا عن أن فردين الأمن الذين استشهدوا في حادث معهد الأورام "من رجالة" مستشفى 57357، حيث هناك 156 عامل من مستشفى 57358 يعملون في المعهد، مضيفا: "سوف نكب في النار بسبب الفرقعة اللي بنعملها على مواقع التواصل الاجتماعي.



نفى الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى 57357، ما تردد بشأن أن المستشفى ترفض استقبال حالات من معهد الأورام، موضحًا أن هناك فيديو انتشر صباح اليوم لسيدة تخفي وجهها، وتدعي أن 57357 ترفض استقبال الحالات.