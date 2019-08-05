وزارة المالية: الإرهاب لن ينال من عزيمة مصر ولن يعرقل مسيرتها التنموية
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:03 م
أحمد الشيخ
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أدانت وزارة المالية، بأشد العبارات، الحادث الإرهابى الجبان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة، مؤكدة أنه لن ينال من عزيمة مصر وإرادة شعبها الأبى، ولن يعرقل مسيرتها الوطنية فى البناء والتعمير والمضى نحو تحقيق التنمية.
تقدمت الوزارة، باسم جميع العاملين بها، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية للمصابين سرعة الشفاء العاجل.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تحقق أهدافها الخبيثة في زعزعة استقرار مصر، أو التأثير سلبيًا علي اقتصادنا القومي الذي حقق أداءً غير مسبوق، أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلي أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم التمويل اللازم لإعادة تأهيل معهد الأورام الذي تعرض لأضرار من جراء هذا الحادث الخسيس، ويجرى حاليًا التواصل مع وزارة الصحة للتنسيق في هذا الشأن.
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