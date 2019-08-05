المسرح للجمهور في العيد.. الدولة تنافس بـ 12 عرضا.. كايرو شو تراهن على هنيدي والفخراني

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وينتظر جمهور العيد باقة منوعة من العروض المسرحية، حيث يشارك مسرح الدولة بـ 12 عرض مسرحي، فيما يهدف المسرح الخاص ممثلا في كايرو شو في جذب الجمهور بالنجمين محمد هنيدي ويحيى الفخراني.









يقدم البيت الفني للمسرح في موسم العيد 12 عرضا في 3 محافظات مختلفة هم القاهرة، والإسكندرية، و البحر الأحمر، في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول الى المحافظات في مواسم الأعياد.









تبدأ العروض في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تواصل فرقة المسرح القومي تقديم عرضها الجديد " المتفائل" في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي، بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض " الحادثة" من تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.









و تقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين على قاعتيها بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث تقدم على قاعة " زكي طليمات " عرض " يوم أن قتلوا الغناء" في تمام الساعة السادسة مساء ثاني و ثالث و رابع أيام العيد ، العرض من تأليف محمود جمال حديني، و إخراج تامر كرم، بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد، بينما تقدم على قاعة " صلاح عبد الصبور" في تمام السابعة مساء عرض " نوح الحمام" من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، بطولة سوين ربيع، حاتم عزت،نشوى حسن، أحمد مجدي ابتداء من خامس أيام العيد .









أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من انتاجها حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساء عرض " بيت الأشباح" من تأليف و إخراج محمود جمال حديني ، و بطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة إبدأ حلمك، و على مسرح ملك برمسيس تقدم عرض " مترو" في تمام الثامنة مساء، من تأليف محمد فضل، و إخراج عادل رأفت، من بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار.









وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " رحلة الزمن الجميل" في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، العرض تأليف و أشعار يحيى زكريا، فكرة و إخراج محمد نور، اما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض " زهرة اللوتس" في تمام السابعة مساء، العرض من تأليف طارق مرسي، و أخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، فادي خفاجة.









وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة ، حيث تقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، العرض من تأليف و أشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر ، بينما تقدم عرض "أوبرا بنت عربي "على مسرح السلام في تمام التاسعة مساء، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي،محمد السعداوي، هاني عبد الحي.









أما بمحافظة الاسكندرية و من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك فتفتتح فرقة مسرح الإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض ميمي و مامي "حكايات السندباد" تأليف و ألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع،و ذلك في تمام السادسة مساء .









وبمحافظة البحر الأحمر و ابتداء من وقفة عرفات و طوال أيام عيد الأضحى المبارك تقدم فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي " ولاد البلد" بممشى النصر بالغردقة في تمام التاسعة مساء، و ذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات و التي تنظمها شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي ، و من بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى ، عادل يوسف و غيرهم من شباب الفنانين .





على الجانب الآخر، يسعى مسرح كايرو شو للاستفادة من موسم العيد، حيث يستأنف عرض مسرحيتي "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني و"٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي بالقاهرة بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك عقب عودتهما من السعودية حيث شاركتا بموسم جدة الفني الثقافي وحققتا إقبالا جماهيريا غير مسبوق.









وبدأ نجوم "الملك لير" بروڤات مكثفة على مسرح cairo show بالتجمع الخامس استعدادا لحفلات العيد بينما يقوم نجوم"٣ أيام في الساحل" بالشئ نفسه في مسرح cairo show بمدينة 6 أكتوبر، وسينضم إليهم في البروڤة النهائية النجمان بيومي فؤاد وأحمد فتحي فور عودتهما من أداء فريضة الحج.









"الملك لير" يشارك يحيى الفخراني بطولتها النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم.