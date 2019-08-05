الأوقاف المصرية: ضيوف خادم الحرمين تجسيد لحرص المملكة على حاجات المسلمين

قدم وكيل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية محمد العجمي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وأكد العجمي، أن خادم الحرمين الشريفين يجسد بعطائه وحرصه على تلمس حاجات إخوانه المسلمين بالعالم، لا سيما الشخصيات الإسلامية منهم، سائلًا الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها، وأن يتقبل من الجميع صالح أقوالهم وأعمالهم .

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمصر، إلى أنه من تمام فضل الله أن أتى بهم لهذه البقاع الطيبة المباركة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج، في ضيافة برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلًا الله بفضله وكرمه أن يبارك فيه، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم.

ونوه الشيخ العجمي، بأنه منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة، وجد استقبالًا يليق بمن أعد هذا المقام للزوار، مبينًا انبهار من أتوا وقَدِموا برفقته للحج لهذا العام 1440هـ .

وقال العجمي، إن هذا يأتي بتدبير من الله عز وجل لجميل صنع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سائلًا الله عز وجل أن يبارك في المملكة شعبًا وحكومة، وهكذا أراد الله أن تكون المملكة بلدًا آمنًا مطمئنًا.