معلومات هامة بشأن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر

نقدم لكم اليوم معلومات هامة بشأن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و مدينة 6 أكتوبر، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين 5/8/2019، توقيع اتفاقية مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بين وزارة النقل وشركة بومبارديه، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.





ونقدم لكم فى السطور التالية أبرز المعلومات حول قطار المونرويل:

ويعتبر مونوريل، هو وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة ويسير على كمرة خرسانية معلقة، تبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يومياً، الهدف من قطار مونوريل تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة.

ومن المقرر أن سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، و هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، حيث إنها توفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وربط مونوريل محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم، بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو وعدد 21 محطة.

ونقل مونوريل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

يبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كيلومترا، ويبدأ أيضًا مونوريل 6 أكتوبر من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كيلو.

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي:





-الإستاد .

– هشام بركات .

– نوري خطاب .

– الحي السابع .

– ذاكر حسين .

– المنطقة الحرة .

– المشير طنطاوي .

– كايرو فيستيفال .

– الشويفات .

– المستشفى الجوي .

– حي النرجس .

– محمد نجيب .

– الجامعة الأمريكية .

– إعمار .

– ميدان النافورة .

– البروة .

– الدائري الأوسط .

– محمد بن زايد .

– الدائري الإقليمي .

– فندق الماسة .

– حي الوزارات .

– العاصمة الإدارية.

و يتكون خط قطار مونوريل 6 أكتوبر من 12 محطة هي:





- بولاق (جامعة الدول).

– الطريق الدائري.

– المريوطية.

– المنصورية.

- الطريق الصحراوي ( القاهرة / الإسكندرية).

- هايبر وان.

– جهينة.

- هيئة المجتمعات العمرانية.

- الحصري.

– دار الفؤاد.

– المنطقة الصناعية.

– القطار السريع.