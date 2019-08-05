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وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:34 م
وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام
والي تزور مصابي حادث معهد الأورام
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آيات عامر
 
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وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات المقررة لشهداء ومصابي الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام؛ حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.

وزارت غادة والي عصر اليوم معهد الأورام رفقة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصابي الحادث الإرهابي وواطمأنت على المصابين وحالتهم.

كما تفقدت والي مبنى المعهد القومي للأورام واطمأنت على المتواجدين بالمعهد وتفقدت المبنى ومابه من أعمال لعودته إلى العمل بشكل طبيعي.

وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافى، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".

وقدمت والي خالص التعازي في ضحايا هذا العمل الإرهابي، مشددة على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. 

وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام
وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام
وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام
وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام
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